Gaeta.it - Incidente a Padova: auto investe un passeggino su una pista ciclabile, bambina è in buone condizioni

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio insolito ha catturato l’attenzione adurante la pausa pranzo di oggi. Le forze dell’ordine sono intervenute per esaminare unavvenuto su una, dove un’vettura ha colpito uncon a bordo una. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, ledella piccola risultano per ora rassicuranti. L’e i rilievi delle forze dell’ordinePoco dopo le 12:00 di oggi, la polizia municipale è stata chiamata sul luogo di un singolareche ha coinvolto un’e un. L’coinvolta è una Volkswagen, guidata da un uomo di 85 anni. Secondo la sua testimonianza, l’anziano avrebbe confessato di non essersi accorto della presenza dellasul cavalcavia. Questa struttura, inaugurata nel 2008, sembra aver generato confusione, portando a un tragico errore che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze.