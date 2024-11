Lanazione.it - Firenze, torna l'incubo spaccate nei negozi: due in una notte. Il video dei ladri in azione

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 9 novembre 2024 - Due furti e un tentativo fallito messi a segno con la stessa tecnica, quella ormai ben collaudata della spaccata con tombino. E' la terza volta in un anno che il Bar Francesconi, in piazza Pier Vettori dal 1966, viene visitato dai. L'episodio è avvenuto nellatra venerdì e sabato. Due uomini, come mostrano le immagini delle telecamere del sistema disorveglianza, poco dopo le tre con un tombino hanno infranto la porta a vetri per poi intrufolarsi all'interno e scappare via con il fondocassa e circa cento pacchetti di sigarette. Questo, nonostante le telecamere e il sistema di allarme. I due, con il capo appena coperto da un cappuccio e con estrema disinvoltura, hanno arraffato quello che hanno trovato sotto mano per poi abbandonare nel giro di pochi minuti il bar.