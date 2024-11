Fiamme nel Salento Devastante incendio rade al suolo uno stabilimento balneare

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancoranel. Unha raso alunosituato nell’estremo sud della provincia di Lecce. La scorsa notte, intorno alle ore 3:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce è intervenuta per unche ha interessato una struttura in legno di circa 200 mq, adibita a lido, presso il “Lido Giglio” situato in località Marina di Pescoluse, nel Comune di Salve.nel, indagini in corso per risalire alla natura dell’L’intervento dei caschi rossi è durato diverse ore ed è stato davvero faticoso, ma alla fine ha permesso lo spegnimento dellee la messa in sicurezza dell’area interessata, prevenendo ulteriori danni alla struttura e alle aree circostanti.