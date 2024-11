Gaeta.it - Episodio di licenziamento di un professore per offese sessiste: le diverse reazioni della società

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il recente caso di Christian Raimo,accusato di commenti sessisti nei confrontiministra dell’Istruzione, ricorda un precedentesimile che ha coinvolto il professor Vittorio De Prà. Questo articolo analizza le due vicende e le, evidenziando come la percezione del comportamento di un docente possa variare nel tempo e nei contesti.La vicenda del professor De PràNel periodo di lockdown durante il governo Conte II, Vittorio De Prà, ex vicepreside dell’Istituto Ovada in Piemonte, è stato al centro di una polemica politica per le sue dichiarazioni sui social media. L’insegnante di matematica si era espresso in termini decisamente inappropriati nei confronti dell’allora ministra Lucia Azzolina, definendola “grillina“, accompagnando l’affermazione con un commento denigratorio.