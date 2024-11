Donnapop.it - Eleonora Abbagnato e la scelta di crescere le figlie di suo marito: «Mia mamma non voleva»

Ospite della puntata di domenica 3 novembre di Verissimo,ha condiviso i suoi pensieri e le sue esperienze in un’intervista che ha spaziato dalla danza alla vita familiare. La ballerina, conosciuta non solo per la sua straordinaria carriera nel mondo della danza, ma anche per il suo forte legame con la famiglia, ha raccontato le sfide e le gioie della sua vita, sia come artista che come madre. Cresciuta in un ambiente dove il supporto familiare era fondamentale,ha voluto offrire lo stesso sostegno alle sue, un valore che considera essenziale nella formazione di una persona.La sua infanzia in Francia, iniziata all’età di undici anni, l’ha forgiata e preparata ad affrontare un mondo competitivo. Nonostante la propria esperienza,ha manifestato il desiderio di restare vicino alla sua famiglia d’origine e di dedicarsi alla crescita dei suoi figli.