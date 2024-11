Anteprima24.it - Usura ed estorsioni, confronto tra Finanza e “Sos Impresa”

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, il Col. t.SPEF Leonardo Erre ha ricevuto in visita il sig. Domenico Capossela, Presidente dell’Associazione anti“SOSAVELLINO”. Durante l’incontro sono stati affrontati i temi come la prevenzione dell’, il supporto legale ed economico per le persone colpite e la collaborazione tra le istituzioni e associazioni del territorio.La riunione ha messo in evidenza l’importanza di creare una rete di supporto e di sensibilizzazione per combattere questa piaga che colpisce molte famiglie e imprenditori. Il Comandante Provinciale ha assicurato la disponibilità del Corpo alla ricezione di qualificati “input” per combattere il fenomeno, illustrando le azioni “sul campo” nell’ambito delle indagini che seguono le denunce delle vittime, nonché l’apporto fornito dalla Guardia diall’interno dei “mini pool” e dei “nuclei di valutazione” presso le Prefetture, in sinergia con l’Autorità locale di Governo e le altre Forze di Polizia.