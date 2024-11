Panorama.it - Trump e Putin: diplomazia o gioco di potere? Il bluff delle 24 ore

Se la politica internazionale fosse una partita a scacchi, l’elezione di Donaldcome presidente degli Stati Uniti assomiglierebbe al momento in cui il giocatore butta all’aria la scacchiera e dichiara trionfante: “Bene, facciamo a modo mio”. Ecco, quindi, che il nuovo presidente eletto ha iniziato la sua serie di telefonate diplomatiche, collezionando leader mondiali come fossero francobolli di una collezione privata. Ma non tutti sono stati pronti a rispondere al suo squillo. Mentresorseggiava il suo caffè, arricchito da una generosa dose di auto-compiacimento, dall’altra parte c’era qualcuno che, con il telefono ben posato sulla scrivania, non si è fatto problemi a ignorare una chiamata che, in realtà, non è mai arrivata: Vladimir.“Credo che parleremo”, ha detto il Tycoon riguardo a una possibile conversazione con il leader russo, lasciando intendere che il telefono disquillerà presto.