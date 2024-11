Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-11-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è in corso lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto a livello nazionale da cinque sigle sindacali CGIL CISL UIL UGL e faisa-cisal sono chiuse le linee A e B della metro chiusa anche la metro C e la ferrovia termini Centocelle dalle 17 alle 20 saranno garantiti soltanto alcuni servizi minimi come le corse della linea del metro della linea B tra Laurentina e bbl Corte di un centinaio di linee di bussa in concomitanza con lo sciopero questa mattina manifestazione a Porta Pia nei pressi della Ministero dei Trasporti fino alle 13 circa possibili rallentamenti per la viabilità della zona tutti gli aggiornamenti in tempo reale sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità