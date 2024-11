Ilgiorno.it - Spin off alza il sipario al teatro Vezzulli

Dopo sessant’anni iltorna in scena a Codogno. "Sabato 9 alle 21 celebreremo un momento importante – ha detto il sindaco Francesco Passerini –: finalmente una compagnia ritorna a Codogno, nel, in via di ultimazione, dopo la ristrutturazione. Un locale che finora era stato utilizzato solo per la fiera autunnale 2023 e per un evento estivo dialettale ma in cui, questo fine settimana, partirà finalmente la prima vera stagione teatrale". I lavori sono in completamento e il sindaco ringrazia le maestranze che hanno lavorato sodo. "Siamo contenti – ha aggiunto – di poter offrire un, un appuntamento culturale che Codogno ha sempre amato. Ricordiamo di prenotare perché i posti sono 135, più 4 per disabili, quindi limitati". Una Codogno non c’è dal 1957, quando il sociale di via Andrea Costa venne demolito.