SOCIAL – Milan cosa ci fa Zlatan Ibrahimovic con il presidente del Real Madrid Florentino Perez?

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

, il senior advisorha pubblicato una foto con ildelFlorentino Perez: maci fanno insieme?con ildelFlorentino Perez. Ma checi fanno i due insieme? Martedì 5 novembre il– per cui lo svedese ricopre il ruolo di dirigente e senior advisor della proprietà di Gerry Cardinale, Red Bird – è stato ospite dei campioni d’Europa al Santiago Bernabeu (i rossoneri si sono poi imposti per 3-1).Al termine della gara, quindi, Ibra è sceso negli spogliatoi per fare i complimenti alla squadra, per aver battuto una corazzata come ilcon una prestazione favolosa. Ecco che, quindi, lo svedese si è incrociato con il numero uno dei blancos Perez.insieme aldelPerez dopo la gara di Champions! View this post on InstagramA post shared byIbrahimovi? (@iamci facon ildel?LEGGI ANCHE, Gazzetta: dopopace fatta tra Paulo Fonseca e Rafael Leao?I due hanno scattato una foto insieme e Ibra ha mostrato tutta la sua ammirazione per ilspagnolo.