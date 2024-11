Ilfattoquotidiano.it - Scatta lo sciopero del sesso contro Trump: “Niente rapporti, niente matrimonio, niente appuntamenti né procreazione”. Ecco cos’è il movimento 4B

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Lo chiamanodele se ne sta parlando parecchio sui social. Del resto nell’epoca più fluida (o liquida, alla Baumann) della storia e dopo trent’anni di neoliberismo che ha cancellato ogni possibile diritto nel mondo del lavoro, chi protesta si aggrappa all’unico elemento materiale rimasto: il. In pratica si tratta di un tam tam resuscitato nelle scorse ore su X, Instagram e TikTok dopo la schiacciante vittoria dialle presidenziali statunitensi. Lodelè una sorta di continuazione del4B (#4Bmovement) sorto in Corea del Sud nel 2016 dopo l’uccisione di una donna 33enne in un bagno pubblico.In pratica diverse donne statunitensi nelle scorse ore hanno postato video dove provano a convogliare una protesta collettiva al femminileil tycoon seguendo le quattro regole del4B:con gli uomini,galanti con gli uomini,