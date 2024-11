.com - Promozione / Fermignanese e Jesina in trasferta, Castelfidardo e Pergola campi a rischio

Leggi l'articolo completo su .com

Il Tavullia Valfoglia, terza forza delonato, spera di accorciare verso l’alto. Moie Vallesina, Sassoferrato Genga, Marina e Biagio Nazzaro tutte fuori casa. Barbara Monserra, batti un colpo!VALLESINA, 8 novembre 2024 – Decima giornata con le battistrada in.BorocciDue impegni della stessa difficoltà per. L’undici di Pazzaglia sarà in casa della Vigor, tre pareggi e due vittorie nelle ultime cinque gare per la squadra di Malavenda, mentre la formazione di Omiccioli sarà a(unica partita della domenica), dove dovrà fare attenzione alle performance del duo d’attacco Bucefalo – Montagnoli. La Pergolese ha avuto lo stesso andamento della Vigor e per gli uomini di Guiducci, che non sarà in panchina perchè squalificato, l’ambizione ed anche una certa capacità di voler proseguire con la serie di risultati positivi potrebbe creare problemi ai leoncelli.