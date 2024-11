Lanazione.it - Mobilitazione per salvare il cane Peter: “Grazie a chi ci ha aiutato”

Montecatini Terme, 8 novembre 2024 – Sono dovuti intervenire i cani molecolari per trovare il piccolo. Per due giorni ha sofferto senza vedere la sua famiglia.sembrerebbe il personaggio principale di una storia che ha come protagonista un bambino, se non fosse un.. Il 31 ottobre, l’animale e la sua famiglia si trovavano davanti al Tettuccio nel bel mezzo di una passeggiata. Il cagnolino, preso da un momento di grande agitazione dopo aver sentito dei petardi scoppiati nelle vicinanze da un gruppo di giovani, è scappato all’improvviso, entrando nel grande edificio termale. Il tempo ha iniziato a passare senza che si trovasse traccia dell’animale. A questo punto, la famiglia ha iniziato a preoccuparsi sempre di più. Il personale dello stabilimento Tettuccio, i vigilanti, gli esercenti e i responsabili hanno iniziato subito a collaborare alla ricerca.