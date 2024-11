Sport.quotidiano.net - Medaglie al valore atletico. Ecco i magnifici dodici

Domattina alle 9,15, nel salone monumentale di palazzo Gotico a Piacenza, saranno consegnate lealdel Coni regionale agli atleti che si sono particolarmente distinti nel 2022 a livello nazionale e internazionale. Si tratta di atleti che hanno ottenuti particolari risultati ai campionati italiani, europei o partecipazioni a mondiali e per questo riceveranno led’oro, d’argento e bronzo dal presidente del Coni dell’Emilia Romagna, Andrea Dondi. Non sono moltissimi, i ragazzi di casa nostra e dunque diciamo pochi ma buoni. Un solo dirigente su 35 premiati, 12 atleti su 172 e una società su 12, chiaramente al di sotto della media, considerando le nove province emiliane. Iniziando dai dirigenti, stella d’argento ad Alberto Montanari, ex presidente Fidal regionale e dirigente della Self Montanari e Gruzza, oltre che atleta in gioventù.