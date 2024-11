Lanazione.it - La guerra legale per il Bayesian, accuse dal New York Times. La replica: “Tutto falso”. I dettagli della contestazione

Viareggio, 8 novembre 2024 – The Italian Sea Group (Tisg) che fa capo all’imprenditore Giovanni Costantino e detentore del marchio Perini dopo il fallimento del colossonautica viareggina, ribadisce l’inaffondabilità dello yacht griffato Periniinabissatosi la scorsa estate per cause ancora in corso di accertamento. Lo fa all’indomani in cui il prestigioso Newpropone una ricostruzione diversa secondo cui possibili difetti di costruzione possano essere stati all’origine del naufragio. Ricostruzione smentita da Tisg che ha dato mandato ai propri legali di di agire nei confronti del quotidianoGrande Mela per un articolo pubblicato lo scorso 31 ottobre che secondo Tisg “Riportava una narrazione sull’affondamento del, delpriva di consistenza tecnica, per altro tacendo la fonte che, se realmente qualificata, non avrebbe avuto problemi a essere citata”.