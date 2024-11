Israele, 'non andate alla partita del Maccabi a Bologna'

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Il Consiglio per la Sicurezza nazionale israeliano ha invitato i connazionali ad evitare di assisteredi basket delTel Aviv stasera acontro la Virtus, dopo l'attacco di ieri notte ai tifosi ad Amsterdam. Lo riferisce il Times of Israel. Secondo il Consiglio, continuano gli appelli online per fare del male a israeliani ed ebrei, scatenando il timore di attacchi similigara di stasera a. Oltre a evitare la, si aggiunge, gli israeliani dovrebbero evitare il più possibile di indossare simboli ebraici identificativi.