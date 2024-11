Tvpertutti.it - GF, Federica Petagna scandalo: tentatore Giovanni svela un rapporto

Grande Fratello continua a regalare colpi di scena e scandali anche se non trovano riscontro negli ascolti TV. Questa volta, al centro dell'attenzione mediatica c'è, neo-gieffina dalla vita sentimentale movimentata, che si trova a condividere la casa con il suo ex storico Alfonso D'Apice dopo la rottura avvenuta a Temptation Island. La situazione è già delicata, poiché Alfonso sembra avere difficoltà a lasciarsi alle spalle la loro lunga relazione. Ma proprio mentretenta di trovare un equilibrio all'interno della Casa, emerge una nuova serie di rivelazioni che rischiano di compromettere ulteriormente la sua serenità.La convivenza trae Alfonso al Grande Fratello. Il 25enne ha espresso chiaramente di non aver accettato la fine della loro storia, un sentimento che è stato alimentato dall'ingresso nel reality.