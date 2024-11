Esonero Juric incontro con i Friedkin | un fattore sblocca l’addio

Leggi l'articolo completo su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 8 Novembre 2024 21:13 di Alessandro BastaIvanresta sulla graticola e ora il suopare sempre più vicino: iarrivano nella Capitale eè a un passoTra le big conclamate di Serie A, la squadra che sta avendo maggiore difficoltà è sicuramente la Roma. I giallorossi non riescono proprio a rialzarsi dopo un inizio di stagione veramente complicato e in cui molti singoli non stanno rendendo secondo le aspettative.I problemi, però, non sono affatto limitati solo al campo. In molti rimpiangono Daniele De Rossi, è vero, ma molti di più puntano il dito contro la società, i, e le loro scelte, che sarebbero responsabili delle difficoltà avvertire in Italia e in Europa e di un gruppo che sembra essersi scollato dal suo interno.Tutti i fattori che possono portare aldiNon è un mistero, però, che l’arrivo di Ivanin panchina non abbia affatto dato la svolta che ci si aspettava.