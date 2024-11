Iodonna.it - Dal marrone al caramello al cioccolato. I pantaloni di velluto a coste sono un must-have dai colori neutri che sta bene a tutte

dinel 2024 rinascono più di tendenza che mai. Un classico revival sotto mentite spoglie. Ecco come abbinarli con stile dai 20 ai 60 anni.Stile college20 anniI protagonisti autunnali del preppy style. Idiideali come base da cui partire per creare un look d’ispirazione college. Leggi anche › Vellutata di stagione. Come abbinare ia 20, 30, 40, 50, 60 anni Maxi cappotto e sneakers30 anniNel guardaroba delle trentenni un paio dicorduroy classiciindispensabili. Da abbinare a un cappotto a contrasto lungo e delle sneakers.Felpa e anfibi40 anniParola d’ordine: svecchiare. Bastano un paio didimoderni, dal taglio ampio e rilassato con la felpa e gli anfibi.