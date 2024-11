Iodonna.it - Colore modulabile, finiture satinate o mat, formule curative. E pack da collezione. I nuovi rossetti sono piccoli oggetti del desiderio

Mix sempre più sapienti di pigmenti e attivi idratanti e nutrienti, id’autunno vantano texture sempre più sensoriali, con finsh e resespettacolari. Inoltre, le versioni più desiderate, hanno astucci che li rendono anchedelda tenere in borsetta. I più belli di stagione. Armocromia, video lezione di trucco secondo le “stagioni” X Leggi anche › Bordeaux, marroni, viola: idark per l’autunno (e Halloween), un must instancabileOggi, la gamma cromatica dei lipstick è praticamente infinita.