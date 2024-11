Gaeta.it - Cimitero di Itri in stato di abbandono: il Movimento Popolare Lega Aurunca chiede interventi urgenti

Facebook WhatsAppTwitter Le condizioni delcomunale disuscitano preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali. Ilha espresso il proprio disappunto riguardo alla gestione del luogo di sepoltura, che èaffidato a una società privata. Quello che dovrebbe essere un luogo sacro e di rispetto, ora versa in una situazione di degrado e incuria, sollevando numerose polemiche tra le famiglie degli defunti e la comunità.Le condizioni deldiIlcomunale disi presenta in unocritico, con aree invade da erbacce e diverse tombe e loculi visibilmente danneggiati. Non si tratta solo di un problema estetico, ma di una questione che tocca il profondo rispetto dovuto a coloro che vi riposano, come sottolineato dal portavoce del, Giuseppe Cece.