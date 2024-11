Banconote false per pagare merce da pochi spicci nei guai 21enne

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Dopo quelle registrate nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora una truffa nel Salento. Unrumeno ha truffato con dellediversi titolari di attività. Gli agenti della Polizia di Stato, infatti, in servizio presso il Commissariato di Polizia di Galatina, nei giorni scorsi, sono stati contattati dal titolare di un’attività commerciale in quanto un giovane, che aveva appena fatto acquisti daeuro, aveva pagato con una banconota da 50 euro di dubbia genuinità. Il gestore, insospettito, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato che ha verificato la provenienza fraudolenta della banconota che, sebbene ben fatta, non rispettava tutti i canoni di sicurezza previsti.per acquistare merci, neirumenoIl possessore, denunciato per spesa die contraffatte, ha poi riferito ai poliziotti alcuni altri negozi dove aveva speso i soldi falsificati.