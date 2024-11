Tuttivip.it - “Anche lui deve andarsene”. Dopo Enzo Paolo, un altro costretto a lasciare il Grande Fratello

Leggi l'articolo completo su Tuttivip.it

La prossima settimana, ilcambierà giorno di programmazione, con la puntata eccezionalmente in onda martedì 12 novembre invece che lunedì. Questo slittamento mette il reality condotto da Alfonso Signorini in diretta concorrenza con la quinta puntata di Don Matteo 14, mentre lunedì sarà Diletta Leotta a occupare la fascia di prima serata su Canale 5 con La Talpa – Who is the mole. Con il cambio di programmazione e l’intensificarsi delle dinamiche interne, cresce l’attesa per scoprire chi sarà il prossimo eliminato.Il televoto di questa settimana vede tre concorrenti in bilico: Shaila Gatta, che ha trovato un legame sempre più stretto con LorSpolverato, Mariavittoria Minghetti, alle prese con la distanza dal suo interesse amoroso Tommaso, e Clayton Norcross, attore di Beautiful e volto noto ormai esperto del televoto.