Tvpertutti.it - Un posto al sole, spoiler: Michele e Silvia in conflitto

si ritroveranno l'uno contro l'altra ad Unal, come si evince daglidella soap opera di Rai 3 relativi ai prossimi episodi. I due discuteranno a causa di Rossella, la quale continuerà ad avere problemi con il primario Fusco. Ricordiamo che la giovane dottoressa, di recente, ha ricevuto un'importante proposta da parte del suo superiore, il quale le ha chiesto di collaborare con lui ad un lavoro di ricerca scientifica. Rossella ha accettato la proposta di Fusco, ma l'uomo ha iniziato a rivolgerle delle attenzioni non richieste che hanno messo la ragazza in forte difficoltà. La Graziani, per non rimanere più sola con il primario, ha compromesso la sua situazione agli occhi di Fusco, che, accortosi della ritrosia e della freddezza della donna, ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti e ha cominciato a metterla in crisi a livello lavorativo.