Trentemoller Marco Carola Luca Agnelli | i dj set più attesi del mese di novembre 2024

Foltissimo il programma di appuntamenti con artisti italiani ed internazionali nei club della penisola, con i dj set che neldianimeranno la nightlife da Torino a Palermo.Partiamo da stasera 7, con l’appuntamento all’Alcazar di Roma con il set di Gadjo, dj e producer tedesco: la sua So Many Times è stata tra i brani più ascoltati e suonati dell’anno. David Morales ritorna a Napoli dopo il successo dello scorsoal Duel Club, all‘Ambasciatori Club (8/11). La stessa sera al Circolo Magnolia di Milano, vedremo alla console Hudwon Mohawke: con un approccio irriverente e una creatività senza confini, ha riscritto le regole della produzione musicale, mescolando influenze che spaziano dall’hip-hop al rave. Le sue creazioni non seguono la norma, ma definiscono nuovi orizzonti, rimanendo sempre un passo avanti rispetto al panorama musicale attuale.