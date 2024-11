Lapresse.it - Sudafrica, il principe William alla cerimonia dell’EarthShot Prize: “Per sostenere i sognatori”

Ilè salito sul palco delladi premiazionea Città del Capo, in, indossando delle scarpe da ginnastica biodegradabili bianche. L’erede al trono britannico è nel Paese per un viaggio di quattro giorni dedicato all’ambiente esostenibilità e per consegnare il riconoscimento, istituito nel 2020 attraverso la sua Royal Foundation, a sostegno degli imprenditori e delle organizzazioni impegnate nello sviluppo di nuove tecniche per la tutela del clima. L’Earthshotha assegnato 1,2 milioni di dollari in sovvenzioni a cinque imprese per le loro innovazioni sostenibili ed ecologiche. Tra i vincitori figurano un’azienda americana che ha progettato una tecnologia per utilizzare come fonte di elettricità i rifiuti termici delle industrie pesanti, un’organizzazione ghanese che addestra le persone a raccogliere e gestire i rifiuti e un gruppo di conservazione del Kazakistan che sta proteggendo una vasta prateria e salvando l’antilope Saiga dall’estinzione.