Ilrestodelcarlino.it - Sotto esame la prova regina . Tre magliette e le lenti degli occhiali per inchiodare il killer di Pierina

Treda lavoro (due appartenenti a Louis Dassilva, la terza al vicino di casa). Il riflesso luminoso generato dalle. L’altezza. Il colore della pelle. L’andatura. Sono gli elementi attorno a cui si gioca la partita per la soluzione del giallo di via Del Ciclamino. Quelli che dovranno essere sviscerati dal perito nominato dal tribunale di Rimini per lo svolgimento dell’incidente probatorio sul video della cam 3 della farmacia San Martino: lache per gli inquirenti inchioderebbe l’unico indagato per il delitto diPaganelli, il 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio scorso, immortalando alle 22.17 del 3 ottobre 2023 una figura di spalle incamminarsi verso il palazzo del civico 31. Per la Procura di Rimini (pm Daniele Paci) e per gli investigatori della squadra mobile, non ci sono dubbi: quella sagoma combacia alla perfezione con Louis.