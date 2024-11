Sinner-De Minaur in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Jannikse la vedrà contro Alex Denel primo match di round robin delle ATPdi. ll nostro fenomeno torna aper la terza volta nel corso della sua carriera, ma in questo caso lo fa da numero uno al mondo e primo favorito per la conquista del titolo. Dopo il sorteggio di giovedì, è già tempo di pensare alla prima partita e l’allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi farà il suo esordio domenica contro Alex De, che invece si è qualificato da pochi giorni alledopo una stagione comunque degna di nota e condizionata anche da un problema fisico importante negli ultimi mesi.CALENDARIO E COPERTURA TVMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOe Descenderanno in campo domenica 10 novembre alle 20:30. Latelevisiva è affia Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del Master di fine anno e monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).