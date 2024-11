Quotidiano.net - Salvini, la Lega voterà sì a nuovo pacchetto aiuti all'Ucraina

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

"Come voteremo" al decimodi armi per l'? "Noi voteremo sì: abbiamo votato tutti gli interventi di sostegno in difesa dell', lo abbiamo fatto ieri e lo faremo domani. Per noi non cambia nulla" negli "economici, umanitari e di armi. Ma che queste siano difensive". Lo ha detto il leader leghista, Matteoa Radio Anch'io tornando comunque ad augurarsi in un cambio di politiche con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca, l'unico, secondo il vicepremier, "che può mettere tutti intorno a un tavolo" per ottenere la pace. "E se ci sarà lo stop ai missili per il Mondo è bingo", ha concluso