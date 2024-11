Ragazzo egiziano ucciso due ergastoli

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

16.36 Sono stati condannati all'ergastolo i due responsabili dell'assassinio di Mahmoud Abdallah, il giovane 19enneche era stato ritrovato senza testa e senza mani la scorsa estate a largo di Santa Margherita Ligure in provincia di Genova. La Corte d'assise ha accolto le richieste del Pm che aveva chiesto il massimo della pena per Kamel Abdelwahab detto Tito e per Abdelwahab Ahmed Gamal Kame detto Bob. I due hannoMahmud perchè li voleva denunciare per i mancati pagamenti per il suo lavoro.