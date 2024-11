Iltempo.it - Rafale, ammiraglia francese

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Renault presenta la sua nuovaE-Tech 4x4, una vettura davvero top in tecnologia, eleganza, stile e sicurezza. L'ultima arrivata nella casa della Losanga si presenta in due allestimenti, Esprit Alpine e Atelier Alpine, entrambi ricchissimi. Con quattro motori e quattro ruote motrici (tutte sterzanti, anche quelle posteriori),E-Tech 4x4 si muove grazie ad un propulsore benzina da 1.2 litri (da 55 litri), un'unità elettrica posizionata all'anteriore con 70 Cv, un'altra che funge da starter, generatore e sincronizzatore del cambio e un ulteriore motore elettrico da 136 Cv. Un powertrain che sviluppa complessivamente 300 Cv. L'alimentazione arriva dalla batteria da 22 kWh che si ricarica a corrente alternata (con cavo da 7,4 kW) in circa tre ore. La percorrenza in elettrico dichiarata da Renault è di 105 chilometri, una distanza che dopo aver provatoE-Tech 4x4 per le strade intorno a Nizza e Montecarlo ci pare assolutamente possibile.