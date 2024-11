Quell' affrontodi Elena Sofia Ricci alla madre la riconciliazione col padre | Bisogna perdonare

News.robadadonne.it - Quell'”affronto”di Elena Sofia Ricci alla madre, la riconciliazione col padre: “Bisogna perdonare”

Leggi l'articolo completo su News.robadadonne.it

, oggi affermata attrice, ha sofferto molto nella sua vita: a 12 anni l’abuso, raccontato solo molti anni dopo grazieforza e al coraggio trovato per parlarne, ma prima ancora l’abbandono da parte delPaolo, che se ne è andato di casa subito dopo la sua nascita. Vi raccomandiamo.e quel trauma nascosto per 45 anni: "Io, abusata appena dodicenne" 45 anni. Tanti ne sono passati da quandofu abusata da un conoscente appena bambina. Oggi, l'attrice non si nasconde più e dice:. Una figura,a paterna, cheha ritrovato solo attorno ai trent’anni, nonostante il parere contrario della, che l’ha cresciuta da sola; oggi la sessantaduenne interprete de I Cesaroni, ospite della trasmissione di Serena Bortone e Francesco Cundari, 5 in condotta, ha ripercorsoa fase dolorosa della sua vita, il contrasto con laper la scelta di riconciliarsi col, definito “un affronto che mi è costato caro”, ma voluto perché “imparare agli altri e se stessi”.