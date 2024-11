Ilfattoquotidiano.it - Quattordicenne muore investita nel Padovano, indagata la dottoressa che doveva soccorrerla: “Non è nemmeno scesa dall’ambulanza”

Una medica di 62 anni residente a Castel Volturno (Caserta) èdalla Procura di Padova con l’accusa di non aver soccorso una ragazzina 14enne, Eleonora Chinello, morta il 28 ottobre scorso a Sant’Angelo di Piove di Sacco dopo essere statada un’auto mentre andava a scuola in bicicletta. I reati ipotizzati sono rifiuto d’atti d’ufficio, interruzione di pubblico servizio e cooperazione in omicidio colposo. L’iscrizione dellanel registro degli indagati nasce dal rapporto di due infermiere del 118 intervenute insieme a lei per soccorrere la giovane: secondo la loro testimonianza, riportata dai quotidiani locali, la medica si limitò a dire “fate voi” e non scese neppureper tentare di salvarla. Nel fascicolo, affidato al pubblico ministero Sergio Dini, è già indagato il conducente della Volkswagen Golf che ha investito la ragazza.