Thesocialpost.it - “Put***ate!”. Capezzone-Picierno, rissa in diretta: cosa hanno detto

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca dopo aver stravinto le elezioni negli Stati Uniti continua a far molto discutere. Se ne è parlato ancora a “4 di Sera“, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete4. E la discussione si è decisamente animata quando le vedute di Pina(PD) e Daniele, direttore editoriale di Libero, sono entrate in rotta di collisione. La dem spiega la sua posizione sulla vittoria di Trump: “Io penso che questa vittoria sia una crisi. È una crisi per tutti i democratici americani ed europei. C’è poco da fare, è una crisi da cui possiamo però imparare una lezione, dobbiamo parlare di più al ceto medio come ha fatto Trump”. Insomma, per i dem la vittoria di Trump è un “crisi”, e così Danielerisponde per le rime.Leggi anche: Trump vince, la reazione di Scanzi indice alle 5 del mattino (il VIDEO)Daniele“Amici della Sinistra non ci avete capito niente in questa vicenda”Ora a #4disera insu #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.