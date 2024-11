Non ci sarà Sanremo 2025 Carlo Conti smentisce la partecipazione della conduttrice

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Da settimane la voce dell’approdocome spalle disembrava certa, tanto certa che sui social non si parlava d’altro. E invece, ed è ufficiale, ora arriva la doccia fredda. A dare la notizia èin persona, chiamato quest’anno a prendere il posto di Amadeus. Un compito difficile dopo gli ascolti boom dello scorso anno, ma una sfida che il conduttore toscano ha accettato con tanto coraggio e voglia di sorprendere. Molte le novità previste nella prossima edizione.>> “Entra per fare il botto”. Svolta al Grande Fratello, nuovo concorrente: la scelta di Signorini non è fatta a casoCon cantanti di prima grandezza. I nomi che girano sono il meglio che attualmente il panorama italiano è in grado di offrire. Questa sarebbe, ma il condizionale è d’obbligo, un prima lista: Achille Lauro, Amara, Arisa, Blanco, Bresh, Brunori Sas, Clara, ComaCose e Diodato.