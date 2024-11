Ilgiorno.it - Luci di Natale alla Rasa. La frazione si prepara

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Nella scorsa edizione i visitatori sono stati più di 18mila. Un centinaio invece gli hobbisti e artigiani in arrivo da tutt’Italia. Sono importanti i numeri di “di“, il mercatino che si svolge da 24 anni nelladi Varese e che tradizionalmente apre il programma delle feste in città. L’appuntamento è per il weekend del 16 e 17 novembre nelle vie del rione. "Un appuntamento collaudato che coinvolge il territorio e richiama tantissimi visitatori", commenta il vicesindaco Ivana Perusin. Sabato 16 le bancarelle saranno aperte dalle 14 alle 19.30, domenica 17 dalle 10 alle 19.30. "Il mercatino è un evento cresciuto molto in questi anni – sottolinea Chiara Comparoni, presidente dell’associazione Asar che promuove l’evento – oltre alle bancarelle ci saranno punti di ristoro e uno spazio dedicato alle associazioni solidali".