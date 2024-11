Gaeta.it - Lotta al tumore: al via progetto interregionale con 1.300 visite gratuite in Basilicata e oltre

Facebook WhatsAppTwitter La salute pubblica è al centro di un nuovovolto a combattere il cancro, guidato dalla Fondazione Ant di Potenza in collaborazione con le regioni Puglia, Campania e Sardegna. Questa iniziativa mira a fornire supporto in termini di prevenzione oncologica, assistenza psicologica e formazione per i caregivers. La conferenza stampa, svoltasi oggi a Potenza, ha messo in luce le strategie e gli obiettivi del programma che promette un significativo impatto sul territorio.Dettagli deldi prevenzione oncologicaUno degli elementi principali delconsiste nell’effettuazione di 1.300dedicate alla prevenzione dei tumori della tiroide, melanoma, mammella e testicolo. Lesi svolgeranno nel capoluogo lucano e nelle località circostanti, come Pignola, Avigliano, Brindisi di Montagna, Villa d’Agri e Viggiano, e si estenderanno nel corso di 55 giornate, a partire dal gennaio 2025.