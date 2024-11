Inter-Arsenal due ragazzi entrano a San Siro con pass falsi | scoperti e ora indagati per truffa

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Avefano fatto tutto da soli duedi 22 e 19 anni,ieri con deiallo stadio di Sanper. I due (lui dalla provincia di Bologna, lei residente a Verbania), sorpresi da uno steward all’altezza del campo del Meazza, avevano costruito i loroin maniera autonoma, ben plastificati, con loghi della Champions League e delle due squadre che si affrontavano. Inoltre avevano caricato un finto qr code, che avevano già utilizzato precedentemente come green. Le due persone sono ora indagate pere nei loro confronti è stato avviato il procedimento del Daspo, oltre al foglio di via obbligatorio. Con loro avevano complessivamente 6finti con le loro foto. La Polizia di Stato di Milano ha evidenziato che per diversi eventi è attualmente diffusa una challenge online in cui le persone si vantano di essersi “imbucate”.