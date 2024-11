Calciomercato.it - Guardalinee colpito, partita sospesa: Genoa-Como nel caos

Episodio accaduto durante il secondo tempo dell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A: la denuncia dell’assistente dell’arbitroSecondo tempo incandescente tra: le due squadre si stanno affrontando nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A. I lariani hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio grazie alla rete di Da Cunha, ma nella ripresa accade di tutto con la direzione di gara di Rapuano che finisce nel mirino di Gilardino, ma anche del pubblico di casa.nel(LaPresse) – Calciomercato.itProprio dagli spalti piovono oggetti in campo e il direttore di gara deve fermare il gioco per qualche secondo. Questo perché uno degli assistenti, ilZingarelli, si avvicina a Rapuano e gli spiega di essere statoda un oggetto.