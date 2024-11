Ilgiorno.it - "Finalmente ci sarà un’accusa giusta"

"Abbiamo avuto pazienza e la veritàè emersa". L’avvocato Debora Piazza che con il collega Marco Romagnoli rappresenta i parenti della vittima costituiti parte civile al processo, non ha trattenuto l’emozione mentre ascoltava la lettura dell’ordinanza del giudice Valentina Nevoso. "È stata analitica, perfetta – commenta l’avvocato Debora Piazza – E noi lo gridiamo dall’inizio non di questo processo ma del procedimento penale, dal giorno in cui nessuno ci ha avvisato che stavano effettuando l’autopsia". Proprio nelle sue conclusioni, nella penultima udienza del 23 ottobre, lo stesso avvocato Piazza aveva ricordato la vittima, che conosceva per altri suoi procedimenti prima di essere ucciso, mostrando a contrasto le foto di Youns sorridente insieme al figlio e quelle sul tavolo autoptico.