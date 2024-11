Lanazione.it - Dopo l’incidente mortale. Sr429 verso la riapertura: "Attendiamo il via libera"

Il giudice del Riesame ha accolto l’istanza presentata dalla Città Metropolitana di Firenze, decretando la revoca del sequestro preventivo disposto ormai più di due mesi fa dalla procura. Non sono tuttavia state rese note né quantificate le tempistiche relative allain toto della, in quanto subordinata al rispetto di alcune prescrizioni e alla realizzazione di una serie di opere da concertare nei prossimi giorni fra Metrocittà, Regione e Comune di Castelfiorentino. Questi gli ultimi sviluppi relativi ai circa settecento metri di corsia della 429 all’altezza del ponte di Pesciola sequestrati lo scorso agosto dalla procura, per consentire le indagini relative alla morte del giovane Lorenzo De Luca avvenuta nel 2022. Se l’amministrazione comunale e la Metrocittà chiedevano da tempo il dissequestro dell’infrastruttura, l’alluvione che il mese scorso ha interessato Petrazzi e Malacoda ha in sostanza ribadito l’importanza della strada come unica via di esodo in casa d’emergenza.