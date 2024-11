Devo dirti una cosa Grande Fratello Tommaso si fa coraggio e confessa tutto a Maica

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

“Le ha spezzato il cuore”.spietato con: è successo in Spagna e il pubblico ècontro di lui, sia in Italia che a Madrid. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capireè successo. Il Franchi sta facendo il suo gioco, ma la strategia non è ancora chiarissima a tutti. Appena atterrato al Gran Hermano ha detto adi non sentire la mancanza di Mariavittoria Minghetti. Una notizia positiva per la spagnola che è sempre più presa di lui.>> “Ho la pelle d’oca, che paura”., Lorenzo terrorizzato in casa: “È tutta colpa di Helena”C’è solo un problema, dopo qualche ora il programma spagnolo ha fatto vedere alla ragazza una clip in cui Tommy spiega ad alcuni concorrenti spagnoli di non essere in alcun modo attratto dalla Benedicto.