Gaeta.it - Deepstaria: La medusa che ispira la nuova opera di Wayne McGregor in scena a Modena

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Approda a, al Teatro Comunale, un evento di grande rilevanza per gli amanti della danza contemporanea. ““, lacreazione del coreografo britannico, si potrà assistere mercoledì 13 novembre. Questo spettacolo,to a una creatura misteriosa degli abissi, promette di offrire un’esperienza unica, fondendo danza, suono e tecnologia in un’armonia di emozioni e riflessioni.L’zione dietroIl titolo dell’trae origine da una particolare specie di, caratterizzata dall’assenza di tentacoli e nota per la sua capacità di rigenerarsi. Questa creatura vive nelle profondità marine, dando vita a un parallelo con i temi di mortalità e immortalità.ha progettato “” come un’esperienza multisensoriale che mira a coinvolgere il pubblico in una riflessione poetica sull’esistenza, attingendo a suggestioni che evocano non solo il profondo blu del mare, ma anche le vastità dello spazio.