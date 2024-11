Ilrestodelcarlino.it - Borraccia in testa all’avversario, 4 turni a Fiorentino

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Simonedell’Atletic Progetto Montagna (Prima Categoria), squalificato per quattro giornate dopo aver lanciato unadi plastica colpendo alladi un avversario al termine della gara di domenica scorsa contro la FalkGalileo, dopo essere stato già espulso a partita in corso. Il primo dei quattrodi stop lo ha già scontato ieri sera dato che si è giocato il turno infrasettimanale (gironi B, C e D di Prima oltre alla Terza girone A), così come gli altri fermati. Andando con ordine, in Serie D, il Lentigione dovrà fare a meno di Giovanni Nappo per il match di domenica contro il Prato, per cumulo di ammonizioni. In Eccellenza, 2024 finito per il ds dell’Arcetana Sasà Greco: l’ex re dei bomber è stato inibito fino al 4 gennaio per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro.