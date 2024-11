Unlimitednews.it - Aumentano i centenari in Italia, in 10 anni oltre il 30% in più

ROMA (ITALPRESS) –residenti in: al 1° gennaio 2014 sono 22.552, l’81% dei quali di sesso femminile. Considerando che al 1° gennaio 2014 erano 17.252, la crescita in un solo decennio è stata diil 30%. Lo rende noto l’Istat, aggiungendo che alla stessa data, i residenti con almeno 105di età (semi-super) sono 677. Questi ultimi registrano una netta diminuzione rispetto ai 1.047 individui rilevati nel 2020 (picco raggiunto dall’inizio della rilevazione) per una ragione di carattere strutturale: negli ultimi quattrosono entrati progressivamente nella classe di età degli over 105enni i superstiti delle generazioni nate neglidella Prima Guerra Mondiale, contraddistinti da una natalità contingentemente più bassa. Tale effetto strutturale aveva interessato tra il 2016 e il 2019 le generazioni precedenti, portando a un calo della popolazione di 100e più, che a partire dal 2020 ha ripreso a crescere in misura consistente registrando un incremento di quasi il 60% tra il 2019 e il 2024.