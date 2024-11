Movieplayer.it - Anora, amore, sesso, lotta di classe: e se fosse una commedia alternativa?

Sean Baker rivisita il modello dellabrillante hollywoodiana in una New York caratterizzata da minoranze etniche e rigide barriere sociali. Con queste parole Greta Gerwig, Presidente della Giuria della 77esima edizione del Festival di Cannes, ha motivato la decisione di attribuire la Palma d'Oro come miglior film ad, ottavo lungometraggio del regista e sceneggiatore Sean Baker. Un riconoscimento che, nel giudizio dell'autrice di Lady Bird e Barbie, ha premiato la commistione fra determinati modelli della Hollywood classica e quella ricerca di innovazione da sempre al cuore della filmografia di Baker, considerato da quasi un decennio uno dei più significativi esponenti del cinema indipendente americano, con una poetica e una cifra stilistica distintive e ormai ben identificabili.