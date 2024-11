Quotidiano.net - Ai e inclusione: l’intelligenza artificiale alla prova con gli stereotipi di genere

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Nemmeno l'intelligenzaè immune aglidi. Un fenomeno tanto comune nell’essere umano da ‘passare’ poimacchina, condizionando inevitabilmente l’algoritmo che la muove. E’ questo il tema della quarta puntata del podcast Luce per ENI intitolata proprio “Superare i gender bias: l’IAcon glidi”. Ospite di questa puntata di “AI e” è Anna Cataleta, avvocata, advisor dell’Osservatorio del Politecnico di Milano. Spesso, parlando di nuove tecnologie, ci si appella a un a loro imparzialità di fatto, ma andando oltre l’apparenza è facile vedere che imparziali non sono ed è quindi necessario un senso critico nei loro confronti. Infatti i sistemi di IA per operare vengono addestrati su grandi quantità di dati preesistenti, che possono involontariamente assorbire e perpetuare pregiudizi esistenti nella mentalità di chi ‘insegna’.