USA Kamala Harris non parlerà prima di domani

La sconfitta dell’ex vicepresidente, subentrata in corsa a Joe Biden, non ce l’ha fatta e si è dovuta arrendere, nelle corsa alla Casa Bianca all’ex Potus, Donald Trump. Nonostante la vittoria palese e lampante, per la giornata di oggi, 6 novembre, non è previsto nessun discorso. “Ci sono ancora voti da contare e Stati che non sono stati assegnati. Non sentirete la vicepresidente stasera, la sentirete, quandoal paese”, ha detto il co-presidente della campagna di, Cedrid Richmond. La vicepresidente nonquindi stasera alla Howard University, a Wahington DC, dove i suoi sostenitori hanno seguito le votazioni. La Trump non è riuscita a diventare ladonna Presidente e come successo a Hillary Clinton anche lei è stata sconfitta in maniera piuttosto schiacciante.