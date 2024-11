Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Mario Cusitore coinvolto in un brutto incidente stradale: le prime parole del cavaliere

del trono over di, ha raccontato ai suoi fan di aver vissuto un momento difficile. Il 5 novembre 2024, dopo la registrazione del programma a Roma,è statoin unsul Grande Raccordo Anulare mentre tornava a Napoli. L’impatto è stato descritto come “bello tosto”, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi.ha condiviso un messaggio per tranquillizzare chi si era preoccupato e ha espresso gratitudine per chi si è fermato a soccorrerlo. “Stiamo bene sia io che l’altra persona”, ha rassicurato. Le suehanno mostrato un lato umano e riconoscente, offrendo uno spaccato autentico sulla sua esperienza. News: il racconto disull’ha voluto condividere con i suoi fan i dettagli del momento difficile che ha vissuto.