Uniti oltre il bullismo | prende il via il progetto di Alice nella Città e Unita

Ha preso il via a Roma il programma di “il”,promosso dae l’associazione. Ieri mattina è stata organizzata al Cinema Adriano di Roma una proiezione speciale del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, alla presenza di200 studenti delle scuole superiori. L’evento, che dà il via al programma “il”, rappresenta il primo passo di un percorso che mira a promuovere l’educazione sentimentale e la comprensione delle differenze, due pilastri fondamentali per contrastare fenomeni die discriminazione. View this post on Instagram A post shared by U.N.I.T.A (@associazione.) In apertura Gianluca Giannelli, uno dei direttori di, e Roberto Proia di Eagle Pictures, hanno sottolineato l’importanza di unche valorizzi il cinema come strumento di riflessione e crescita, creando uno spazio in cui i giovani possano confrontarsi apertamente su temi spesso difficili da affrontare.